Елена Синица В Перми гендиректору УК «Кристалл» продлили меру пресечения Упавшая с крыши дома этой УК глыба льда насмерть пришибла женщину Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд продлил домашний арест генеральному директору управляющей компании, с крыши дома которой упала глыба льда. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

Следственный комитет ходатайствовал о продлении срока домашнего ареста ещё на один месяц, так как проверки по уголовному делу продолжаются. Оно было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Суд не нашёл оснований для изменения меры пресечения на более мягкую, в том числе на запрет определённых действий. Под домашним арестом обвиняемый пробудет до 24 июня 2023 года.

Напомним, несчастный случай произошёл по ул. Адмирала Ушакова, 20 в Перми, где в утреннее время с крыши дома на проходящую мимо женщину упала глыба льда. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Задержанный генеральный директор управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, был помещён под домашний арест.

После гибели человека прокурором района была проведена проверка деятельности данной УК, в ходе которой выяснилось, что организация не справляется с возложенными на неё задачами по очистке кровли дома от снега и наледи. Ещё в начале марта администрацией района были выявлены льдины и сосули на крыше здания, в адрес управляющей компании неоднократно были направлены предостережения о необходимости устранения нарушений, которые исполнены не были, что привело к несчастному случаю.

Ранее также сообщалось, что мировой судья оштрафовал управляющую компанию «Кристалл». Сумма штрафа составила 130 тыс. руб.

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