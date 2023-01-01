Алёна Бронникова В Перми упавшая с крыши глыба льда убила женщину Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

В Перми на женщину с крыши трёхэтажного дома по ул. Ушакова, 20 упала глыба льда. Пострадавшая погибла на месте. Информация появилась утром в telegram-канале «ЧП Пермь», очевидец отправил в группу фотографию с места происшествия.

«Около 9.20 утра был вызов скорой, женщина скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — подтвердили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава.

Сейчас на месте ЧП работают следователи СУ СКР по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о происшествии в Березниках. На местную жительницу упал лёд с крыши дома, в тяжёлом состоянии женщину доставили в реанимацию. В МЧС предупреждали о сильном ветре и гололедице 24 марта, в связи с чем возможны аварии и сход снега и льда с крыш.

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