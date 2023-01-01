Алёна Бронникова В Прикамье на женщину упала глыба льда Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Березниках женщина пострадала при сходе снега и льда с крыши дома на проспекте Ленина, 39. Информация о случившемся появилась в местных группах соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в 12:30 в результате схода снега и льда с крыши пострадала женщина. Инцидент произошел на проспекте Ленина, 39. Скорая помощь доставила её в реанимацию, пострадавшая в тяжелом состоянии», — сообщает группа местной горадминистрации «Березники официальные».

Очевидцы пишут, что женщина проходила мимо этого дома, когда с крыши сошёл лёд.

«Полчаса назад на женщину упала льдина с крыши дома. Женщина проходила мимо входа в магазин одежды. Лёд упал женщине на голову и спину. «Скорая помощь» приехала примерно минут через 10. В настоящий момент пострадавшая находится в приёмном отделении больницы на ул. Деменева», — поделился подписчик паблика «[ПА] Подслушано Александровск».

Пресс-служба администрации сообщает, что в начале марта контрольное управление Березников направляло предостережение обслуживающей этот дом УК. Результаты проверки показали, что кровля была очищена от снега и наледи.

Глава города Алексей Казаченко организовал экстренное совещание с руководителями управляющих компаний по качеству уборки кровель многоквартирных домов.

Материалы дела переданы следственному комитету, правоохранительные органы выясняют все подробности происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее МЧС Пермского края предупреждал о возможном сходе снега и льда с крыш зданий в связи с перепадами температур. «Новый компаньон» рассказывал о том, что из-за образовавшегося на улицах Перми гололёда на прошлой неделе с различными травмами в больницу попали 22 человека.

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