В Перми из-за гололёда в больницы попали 22 человека с травмами Всего же упавших на улице пациентов за три дня ещё больше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за сильного гололёда на пермских улицах за три дня в городские больницы с различными травмами попали 22 человека. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на минздрав региона.

У большинства переломы либо травмы, которые подлежат стационарному лечению. Всего с 10 по 12 марта бригады Пермской станции скорой помощи выезжали на 41 вызов по травмам от гололедицы.





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