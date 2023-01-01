В МЧС предупредили жителей Прикамья о высоком риске схода снега и льда с крыш домов 12 марта Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В воскресенье, 12 марта, в отдельных районах Пермского края вновь ожидаются неблагоприятные метеоявления: в связи с перепадами температур и сильным ветром до 17 м/с в отдельных районах ожидается наслоение изморози и льда на проводах и деревьях, что может привести к их обрушению, на дорогах будет сильная гололедица, а также возрастёт риск схода снега и льда с крыш домов.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендовали жителям избегать нахождения рядом с деревьями и ЛЭП и стараться не парковать транспорт рядом с ними. Не стоит также передвигаться вдоль зданий, с крыши которых свисают сугробы и сосульки. Для предотвращения ДТП водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений.

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