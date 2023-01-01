В МЧС предупредили жителей Прикамья о сильном ветре и гололедице 24 марта Поделиться Твитнуть

В пятницу, 24 марта, в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеоявления: ночью и утром на дорогах будет сильная гололедица, а порывы ветра в течение дня могут достигать 18 м/с.

В связи с этим в регионе возможны заторы и ДТП на дорогах, обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, сход снега и льда с крыш.

Спасатели рекомендуют не находиться рядом с деревьями, конструкциями и ЛЭП и не парковать транспорт рядом с ними; не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега; водителям — соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений.

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