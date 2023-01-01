Суд в Перми оштрафовал управляющую компанию за смерть женщины от падения глыбы льда Сумма штрафа составила 130 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Кировском районе Перми мировой судья оштрафовал управляющую компанию дома по ул. Адмирала Ушакова, 20, с крыши которого 24 марта упала льдина и причинила смертельные травмы случайной прохожей. Сумма штрафа составила 130 тыс. руб.

После гибели человека прокурором района была проведена проверка деятельности данной УК, в ходе которой выяснилось, что организация не справляется с возложенными на неё задачами по очистке кровли дома от снега и наледи. Ещё в начале марта администрацией района были выявлены льдины и сосули на крыше здания, в адрес управляющей компании неоднократно были направлены предостережения о необходимости устранения нарушений, которые исполнены не были, что привело к несчастному случаю.

Постановление по делу об административном правонарушении пока не вступило в законную силу, управляющей компании предоставлены 60 дней для уплаты штрафа в добровольном порядке.

Напомним, по факту гибели человека также заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Его фигурантом стал руководитель УК. В качестве меры пресечения суд избрал директору домашний арест на два месяца.

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