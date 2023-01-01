Генеральный директор управляющей компании «Горизонт» помещён под домашний арест Следком просил заключить мужчину под стражу Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В понедельник, 27 марта, в Кировском районном суде Перми рассмотрено ходатайство следкома о заключении директора пермской управляющей компании (УК) под стражу на два месяца. Органами предварительного расследования он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Следователи пояснили, что руководитель УК совершил тяжкое резонансное преступление «против здоровья населения и общественной нравственности», оставаясь на свободе, он может оказать давление на свидетелей и потерпевшего.

Сторона защиты в судебном заседании просила об избрании в отношении подзащитного домашнего ареста либо залога в размере 2 млн руб., поскольку подозреваемый свою причастность не отрицает, скрываться от следствия, либо оказывать на кого-либо давление не намерен.

Суд избрал генеральному директору управляющей компании домашний арест на два месяца. Отказывая в заключении подозреваемого под стражу, а также в залоге, судья пояснил, что следствие не представило исключительных обстоятельств для избрания самой строгой меры пресечения подозреваемому, ранее не судимому, имеющему постоянное место жительства, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, несчастный случай произошёл утром 24 марта: с крыши трехэтажного дома №20 по ул. Ушакова в Перми упала глыба льда на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В субботу, 25 марта, сотрудники следственного комитета задержали генерального директора управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, с крыши которого упала льдина.

Ранее сообщалось, что дом обслуживает УК «Горизонт».

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