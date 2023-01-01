Елена Синица Мэр Перми прокомментировал случай с убившей женщину глыбой Устанавливается личность погибшей Поделиться Твитнуть

Сегодня, 24 марта, с дома на ул.Адмирала Ушакова, 20 из-за падения глыбы льда с крыши погибла женщина. Районные власти и специалисты административно-технической инспекции неоднократно выдавали в адрес УК «Кристалл» предостережения о необходимости очистки кровли и уборки территории. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Перми Алексей Дёмкин.

Он добавил, что сейчас устанавливают личность погибшей. Власти свяжутся с ее семьей и окажут всестороннюю поддержку.

«Приношу свои соболезнования. Очень жаль, что из-за недобросовестной работы отдельных людей происходят такие трагедии», — написал Дёмкин.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

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