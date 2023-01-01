В Перми задержан директор УК жилого дома, где глыбой льда убило женщину Сегодня суд выберет ему меру пресечения Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми в рамках расследования уголовного дела задержан директор управляющей компании дома № 20 по ул. Ушакова, где 24 марта упавшей с крыши глыбой льда убило женщину. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Руководитель УК подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сегодня, 27 марта, суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу. Кроме того, следователем будет предъявлено обвинение подозреваемому.

Ранее мэр Перми Алексей Дёмкин сообщал, что домом № 20 по ул. Ушакова управляет УК «Кристалл», и этой организации районные власти и специалисты административно-технической инспекции неоднократно выдавали предостережения о необходимости очистки кровли и уборки территории.

Проведённая в субботу властями Кировского района экстренная инспекция жилого фонда показала, что на кровлях 42 домов ещё сохраняется опасный снег и лёд.





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