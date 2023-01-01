На крышах 42 домов в Кировском районе Перми всё ещё остаётся опасный лёд Рейд по обследованию жилищного фонда прошёл после того, как глыбой льда на улице Ушакова убило женщину Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Михаила Борисова

Суббота, 25 марта, стала для сотрудников администрации Кировского района Перми рабочим днём. Все они отправились в масштабный рейд по обследованию жилищного фонда.

Как сообщил глава района Михаил Борисов, по итогам обследования выявлено более 100 различных нарушений. Особое внимание было уделено кровлям домов. На 42 зданиях ещё остаётся снег и лёд.

Как отметил Борисов, хуже всего со своими обязанностями справляются УК «Водолей», «Водолей-сервис», «Домовладение», «Основа» и «Кристалл».

«Всем управляющим организациям указано на необходимость очистки 100% кровельного покрытия, незамедлительно! По всем выявленным нарушениям управляющим организациям выданы предостережения», — рассказал чиновник.

Напомним, 24 марта на женщину с крыши трёхэтажного дома по ул. Ушакова, 20 упала глыба льда. Пострадавшая погибла на месте. СУ СКР по Пермскому краю по факту ЧП возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».





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