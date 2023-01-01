Алёна Бронникова Жителям Перми пришли квитанции об оплате ЖКХ с рекламой службы по контракту Добровольцам обещают зарплату от 195 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В Перми жильцы одного из домов в Дзержинском районе получили квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг с призывом подписать контракт с Вооружёнными силами России. Сообщение о полученной рекламе поступило в медиахолдинг Ксении Собчак «Осторожно, Media».

«В брошюре сказано, что помимо денежного довольствия в 195 тыс. подписавшие контракт смогут получить премию в 1 млн руб. за уничтожение техники противника и другие социальные гарантии и льготы», — пишет telegram-канал журналистки «Кровавая барыня».

По информации канала, просьбу о размещении агитационных материалов получили руководители УК, ТСЖ и ЖСК от администрации Дзержинского района. «Письмо действительно такое было — с рекомендацией управляющим организациям разместить рекламу. Такая инициатива от городской администрации впервые», — подтвердили изданию в департаменте ЖКХ и жилищных отношений района.

Контрактников в Прикамье начали активно набирать в марте. В городе стала работать телефонная линия для желающих поступить на службу в армию по контракту. А в начале апреля в Перми начали создавать рабочие группы для подбора кандидатов на военную службу по контракту. Позже в разных районах города появились мобильные пункты. Один из них открылся в апреле на набережной. В июне стало известно о новом пункте, открывшемся в Кировском районе.





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