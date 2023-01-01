Мобильный пункт приёма на военную службу заработал в Кировском районе Перми Поделиться Твитнуть

фото: администрация Кировского района Перми

В Кировском районе Перми в сквере Александра Невского заработал мобильный пункт приёма желающих поступить на военную службу по контракту. Об этом сообщил глава районной администрации Михаил Борисов.

Режим работы мобильного пункта: вторник и четверг с 12:00 до 18:00, а также среда и пятница с 16:00 до 20:00.

Стать контрактником может любой пермяк в возрасте от 18 до 65 лет.

Напомним, в конце мая по улицам Перми начал курсировать микроавтобус, в котором оборудован мобильный пункт приёма на военную службу.





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