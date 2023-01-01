В Перми пункт приёма на военную службу по контракту организовали в микроавтобусе Сегодня он стоит возле ТЦ «Земляника» на проспекте Парковом Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми заработал мобильный пункт приёма на военную службу по контракту. Специальный брендированный микроавтобус 31 мая припарковался возле ТЦ «Земляника» на проспекте Парковом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В пункте можно узнать информацию об условиях и местах прохождения службы, включая конкретные воинские части.

Отмечается, что мобильный пункт будет работать в разных точках города — в разные дни он будет появляться в отдалённых и спальных микрорайонах, возле торговых центров, на территории общественных пространств и других участках, где есть значительный пешеходный трафик. График работы в администрации пока не обнародуют.

Чиновники напомнили, что желающие стать контрактниками также могут обратиться в стационарный пункт отбора на службу по контракту по адресу: ул. Монастырская, 53б или в военкоматы по месту регистрации.

Добавим, что в Перми действует единая городская «горячая линия» по вопросам приёма на военную службу по контракту: 217-33-80.

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