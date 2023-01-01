Максим Артамонов В Перми на набережной открылся мобильный пункт для отбора контрактников на военную службу В дальнейшем он начнёт работать в других городах Пермского края Поделиться Твитнуть

Скриншот из видео "Вести-Пермь"

На набережной Камы в Перми открылся мобильный пункт отбора кандидатов для прохождения военной службы по контракту.Планируется, что в дальнейшем такой пункт будет работать в разных городах Прикамья.

«У пункта график расписан очень плотно. На следующей неделе в планах посетить Александровск, Кизел, Губаху, Горнозаводск и Чусовой», — сообщают «Вести-Пермь».

Контрактников в Прикамье начали активно набирать в марте. В городе стала работать телефонная линия для желающих поступить на службу в армию по контракту. А в начале апреля в Перми начали создавать рабочие группы для подбора кандидатов на военную службу по контракту.

В числе членов комиссий - специалисты районных администраций и местных отделов Центра занятости, начальники расположенных в районах отделов полиции и главврачи больниц, военный комиссар.

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