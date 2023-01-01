Елена Синица В двух районах Перми создали рабочие группы для набора контрактников Группы организовали в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Поделиться Твитнуть

В двух районах Перми — в Мотовилихинском и Орджоникидзевском — изданы распоряжения о создании рабочих групп для подбора кандидатов на военную службу по контракту.

По информации издания «Коммерсант-Прикамье», эти распоряжения были подписаны еще 22 марта. Однако в документах не сообщается, какие цели и функции у этих рабочих групп.

Известно, что в числе членов комиссий специалисты районных администраций и местных отделов Центра занятости, начальники расположенных в районах отделов полиции и главврачи больниц, военный комиссар.

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