Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники на улице Шишкина в Перми Она заработает после лицензирования Поделиться Твитнуть

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию трёхэтажного здания детской поликлиники по ул. Шишкина, 20а в Кировском районе Перми, сообщили в минстрое Пермского края. Площадь нового лечебного заведения превышает 5 тыс. кв. м, оно рассчитано на 20 тыс. пациентов. О том, что поликлиника достроена, ранее писал глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Сейчас минздрав региона должен в кратчайшие сроки провести лицензирование поликлиники, и она заработает.

Напомним, возведение детской поликлиники было начато в 2017 году на средства краевого бюджета. Работы планировалось завершить в 2018-м, но из-за недобросовестности компании сроки сдачи переносились, обязательства не выполнялись, и контракт с ООО «Инжстрой» был расторгнут. После обследования и перепроектирования с учётом изменившихся нормативов и требований к детским учреждениям здравоохранения завершал стройку другой подрядчик – ООО «СтройПерспектива».

С предыдущего исполнителя (ООО «Инжстрой») после расторжения контракта было взыскано 28 млн руб. за неосновательное обогащение по факту выполнения работ с ненадлежащим качеством и не в полном объёме. Также по решению Пермского УФАС России подрядчик внесён в реестр недобросовестных поставщиков и не будет допускаться к участию в конкурсных процедурах на строительство других соцобъектов в Прикамье.

Также бывший глава УКС Прикамья Дмитрий Левинский был осуждён за то, что подписывал акты выполненных работ, представленные ООО «Инжстрой», хотя работы не были выполнены.

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