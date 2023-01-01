В Перми полностью достроена детская поликлиника на улице Шишкина Её начали возводить ещё в 2017 году Поделиться Твитнуть

В Перми полностью готова детская поликлиника на ул. Шишкина, об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Закончены все строительные работы, установлено современное медоборудование, расставляется мебель — врачи уже приходят обустраивать свои будущие кабинеты, — рассказал после итоговой инспекции глава региона. — Для Перми это очень важный и долгожданный объект — здесь будут следить за здоровьем 20 тысяч ребят из Кировского района».

Сейчас поликлиника проходит обязательные процедуры проверки, после минздрав проведёт лицензирование.

Напомним, контракт на строительство детской поликлиники на ул. Шишкина, 20 был заключён ещё в 2017 году. Стройка должна была завершиться в 2018 году. Но была заморожена. Позднее бывший глава УКС Прикамья Дмитрий Левинский был осуждён за то, что подписывал акты выполненных работ, предоставленных подрядчиком, хотя они не были выполнены.

В октябре 2019 года был расторгнут контракт с застройщиком поликлиники. Причиной стало нарушение сроков выполнения работ. Кроме того, в процессе возведения лечебного учреждения изменились нормативы по строительству таких объектов. В частности, были утверждены новые требования к устройству вентиляционной системы и к пожарной безопасности. Разработанный ранее проект должен был быть приведён в соответствие с новыми требованиями.

Достройка детской поликлиники в Кировском районе столицы Прикамья перешла в активную фазу только год назад.

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