Строительство детской поликлиники в Кировском районе столицы Прикамья перешло в активную фазу Строительство должно быть завершено в марте 2023 года Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин 7 июня проинспектировал строительство детской поликлиники в Кировский районе Перми.





Возведение нового трехэтажного корпуса на ул. Шишкина, 20 общей площадью 5,1 тыс. кв. метров было начато в 2017 году, но из-за недобросовестности компании сроки сдачи переносились. В итоге к завершению строительства приступил новый подрядчик — ООО «СтройПерспектива». По поручению Дмитрия Махонина объект был взят на особый контроль краевого минстроя. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.





Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края:





— Новый подрядчик ранее строил точно такую же поликлинику в Индустриальном районе Перми. Сейчас вышел на объект, уже начал демонтаж некоторых конструкций, которые были выполнены предыдущим подрядчиком некачественно. В ходе предстоящих работ будут исправлены нарушения на кровле и фасаде здания, демонтированы стяжки полов. Внутри здания были частично возведены перегородки, но они также требуют переустройства. Согласно условиям договора, подрядчик должен завершить строительство в марте 2023 года.





По информации краевого минстроя, на сегодня степень готовности объекта составляет порядка 40%. С новым подрядчиком заключен договор на сумму 402 млн руб., с учетом поставки мебели и оборудования.





Глава региона подчеркнул, что, по данным краевого Минстроя, уже следующей весной поликлиника должна быть передана Министерству здравоохранения Прикамья для прохождения лицензирования, а после его завершения откроется для посещения.





Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:





— Наша задача — укомплектовать корпус самым современным оборудованием, чтобы медучреждение было максимально комфортным для людей. Кроме того, необходимо уже в этом году завершить все работы по благоустройству, чтобы родителям с детьми было удобно посещать долгожданную поликлинику ».





Напомним, после многократных срывов сроков и неисполнения обязательств с прежним подрядчиком контракт был расторгнут. В ходе судебных процессов с краевыми властями с организации взыскано 28 млн руб. за неосновательное обогащение по факту выполнения работ с ненадлежащим качеством и не в полном объеме. Кроме того, по решению Пермского УФАС России подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков — ООО «Инжстрой» не будет допускаться к участию в конкурсных процедурах на строительство других соцобъектов в Прикамье.





После расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком для определения пригодности здания для достройки и последующей безопасной эксплуатации была проведена оценка технического состояния конструкций объекта. Затем последовало проектирование в соответствии с обновленными нормативными требованиями к детским медицинским учреждениям, вступившим в силу за период, пока стройка стояла, и получено положительное заключение госэкспертизы. Также произведена необходимая корректировка сметной документации, сообщили в краевом Минстрое.





После завершения строительства новая детская поликлиника, рассчитанная на 350 посещений в день, будет соответствовать всем современным требованиям. В здании установят грузовой и пассажирский лифты, а также создадут все условия для обеспечения доступности объекта маломобильным гражданам.





В Минздраве Прикамья пояснили, что после завершения строительства вести прием в новом корпусе будут педиатры и узкие специалисты. Там оборудуют кабинет неотложной помощи, к которому будет прикреплено всё детское население Кировского района, а также лабораторию, отделения медицинской реабилитации и функциональной диагностики. Кроме того, планируется открыть дневной стационар по педиатрическому и ЛОР профилю, установить современный цифровой рентген-аппарат и два аппарата УЗИ высокого класса.





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