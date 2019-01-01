Строительство детской поликлиники в Кировском районе Перми будет завершено в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Минстрой Пермского края разработал план-график достройки детской поликлиники в Кировском районе Перми. В октябре 2019 года был расторгнут контракт с застройщиком этого объекта. Причиной стало нарушение сроков выполнения работ, сообщает пресс-служба ведомства.

Для достройки объекта необходимо провести обследование, проверить качество строительства.

В процессе возведения поликлиники изменились нормативы по строительству таких объектов. В частности, утверждены новые требования к устройству вентиляционной системы и к пожарной безопасности. Разработанный ранее проект должен быть приведён в соответствие с нормативами.

Отметим, что для строительства поликлиники на ул. Шишкина впервые применялся типовой проект, который впоследствии использовался для возведения аналогичных объектов в Свердловском и Индустриальном районах. Эти поликлиники сейчас достраиваются. Необходимые изменения были внесены в проектные документации. Подрядчик сможет ориентироваться на них при корректировке проекта поликлиники в Кировском районе.

Необходимо сформировать стоимость достройки в соответствии с актуальными индексами сметной стоимости строительства. После этого обязательно получение положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости.

После проведения этих мероприятий Управление капитального строительства Пермского края объявит закупочную процедуру на выполнение рабочей документации и достройку поликлиники. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — IV квартал 2021 года.

К бывшему подрядчику ООО «Инжстрой» предъявлены штрафные санкции в соответствии с законодательством. В судебном порядке взыскиваются убытки в размере 50,7 млн руб.

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