Алёна Бронникова Мэрия Перми: пожелавшие перейти на баланс края театры останутся в ведении муниципалитета О планах получить краевой статус заявляли ТЮЗ и «У Моста» Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Сергей Иванов

Пермские театры, руководители которых обращались к губернатору Дмитрию Махонину с просьбой перейти на баланс края, остаются в собственности города. Речь идёт о Театре юного зрителя и театре «У Моста». Об этом 20 июня на заседании комитета гордумы по социальной политике заявил начальник департамента культуры администрации Перми Василий Головин.

Во время обсуждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры в городе на 2023-2034 годы председатель комитета Наталья Рослякова отметила, что в проекте упоминается 12 театров. В связи с большим резонансом в СМИ, вызванным решением театров перейти на баланс края, она попросила руководителя отрасли прокомментировать ситуацию.

«Мы учитываем [в программе] все театры, которые работают на территории Перми, включая и частные. Что касается Театра юного зрителя и "У Моста", это театры муниципальные, они остаются в муниципалитете», — заявил Василий Головин.

Кроме того, на вопрос главы комитета о сроках введения в эксплуатацию Дворца молодёжи, он ответил, что вопрос лучше переадресовать в профильное ведомство. Но добавил, что в ближайшее время учреждение получит разрешение. «Все вопросы, связанные с получением положительного заключения государственной экспертизы, были урегулированы, в ближайшее время объект будет введён», — добавил он.

В конце мая губернатор Пермского края дал поручение профильным ведомствам начать передачу ТЮЗа в краевую собственность. Так глава региона отреагировал на открытое письмо и обращение руководства ТЮЗа с просьбой перевести театр с 1 января 2024 года в подчинение министерству культуры Прикамья. Это было связано с конфликтом, который возник между театром и администрацией Перми вокруг строительства малой сцены ТЮЗа в центре города.

Театр является муниципальным автономным учреждением культуры Перми.

В июне в отношении здания пермского ТЮЗа была начата процедура перевода из муниципальной в краевую собственность. В середине этого же месяца художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов направил в краевое правительство письмо, также попросив перевести учреждение из ведения городской администрации в министерство культуры Пермского края. Одна из причин — возможность получать большее финансирование. Худрук пожаловался, что театр не получал средств на ремонт в статусе муниципального учреждения и всё делал за собственные деньги. На что мэрия выразила удивление и назвала заявку необоснованной.

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