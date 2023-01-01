Алёна Бронникова Дмитрий Махонин: Юбилей Перми отпраздновали без серьёзных происшествий Губернатор поблагодарил правоохранительные органы и организаторов Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Праздничные события в минувшие выходные, посвящённые 300-летию Перми, прошли без серьёзных происшествий и инцидентов. В целом было организовано свыше 500 мероприятий, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время заседания правительства 14 июня.

Подводя итоги, он поблагодарил организаторов и правоохранительные органы за проведённую работу: «Хотел бы отметить, что всего в Прикамье в праздничные дни было организовано свыше 500 мероприятий. Я бы хотел поблагодарить всех организаторов и городскую команду, и тех коллег, которые занимались на региональном уровне подготовкой мероприятий, и наши правоохранительные органы за то, что всё прошло организованно, без каких-либо инцидентов и происшествий».

В минувшие выходные 11-12 июня пермяки отметили 300-летие столицы Прикамья. На открытие праздника 11 июня пришли около 75 тыс. зрителей. В День России в каждом районе города проходили концерты и развлекательные шоу, на эспланаде собралось более 300 тыс. человек. Президент Владимир Путин поздравил жителей Перми с юбилеем и отметил значительный вклад города в развитие страны. Праздник завершился грандиозным 20-минутным шоу салютов над Камой.





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