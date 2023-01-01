Алёна Бронникова Владимир Путин поздравил пермяков с 300-летием столицы Прикамья По поручению президента России жители Перми, достигшие наибольших успехов, получили государственные награды Поделиться Твитнуть

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Правительство Пермского края

В День празднования 300-летия Перми в Органном концертном зале прошёл большой праздничный концерт, посвящённый Дню России. На мероприятие собралось более 400 жителей Прикамья, в том числе представители политических партий и общественных организаций, промышленники, волонтеры, участники СВО, почётные жители региона.

От имени президента Владимира Путина главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников поздравил пермяков с Днём России и 300-летием краевой столицы. Он отметил, что город внёс большой вклад в развитие промышленности и культуры. На всю страну известны знаменитая школа балета, уникальная коллекция художественной галереи, производство оборудования для космической и авиационной отраслей и военной техники.

«Ваш город сыграл важную роль в судьбе Отечества, освоении Прикамья, укреплении индустриального, оборонного потенциала страны. Вы по праву гордитесь многими поколениями своих земляков, среди которых — известные поэты и писатели, композиторы и учёные, государственные и общественные деятели. Их трудовые свершения и ратные подвиги служат достойным примером истинного подвижничества, преданности гражданскому долгу и Отчизне. Также мужественно сражаются в наши дни уроженцы Пермского края, защищая Россию. Убеждён, что опираясь на богатейшее творческое, созидательное наследие предков, вы и впредь своими реальными делами и начинаниями будете вносить вклад в укрепление родного края и Отечества. С праздником! Желаю успехов и всего наилучшего», — сказал Сергей Половников.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вручил государственные награды жителям Пермского края, добившихся наибольших успехов в своём деле.

«Я очень горжусь, что вручаю государственные награды нашим землякам по поручению президента. Вы развиваете родную землю в области образования, здравоохранения, науки, культуры и других. Награждаем также наших военнослужащих за провяленное мужество. Благодарю всех за ваш труд и службу», — сообщил глава региона.

Он также подчеркнул, что страна — это прежде всего люди, которые в ней живут и трудятся на её благо: «Вы своим трудом, подвигами развиваете нашу державу и родной Пермский край. Именно в ваш адрес звучат поздравления космонавтов с международной космической станции, руководителей регионов России, именно вас поздравляет сегодня президент Владимир Путин. Я присоединяюсь ко всем этим словам».

Орденом мужества Дмитрий Махонин наградил старшего сержанта Артёма Попова за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Медали «За отвагу» получили рядовой Сергей Галимулин и ефрейтор Олег Стариков, а медали Жукова получили рядовой Эльфис Мазитов и ефрейтор Никита Рожков.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени по указу президента России были награждены главный научный сотрудник Пермского научного центра Российской академии образования при ПГГПУ Бронислав Вяткин за достижения в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и наладчик полиграфического оборудования АО «ИПК «Звезда» за трудовые успехи.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была вручена заместителю генерального директора — руководителю направления ракетно-космической техники АО «НПО «Искра» Сергею Бондаренко за заслуги в области ракетно-космической промышленности. Директор ДК им. А.Г. Солдатова Владимир Воробей бы награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Такую же медаль за заслуги в развитии связи и массовых коммуникаций глава региона вручил замдиректора Пермского радиотелецентра Михаилу Капустину.

За заслуги в области здравоохранения заведующему отделением стационара ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4» Андрею Нагаеву было присвоено почётное звание «Заслуженный врач РФ», а главному врачу ГБУЗ ПК «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника» Александру Новикову — «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ» за вклад в развитие науки присвоено доктору медицинских наук, завкафедрой ПГМУ им. Е.А. Вагнера Ирине Фельдблюм.

Почётное звание «Заслуженный изобретатель РФ» за многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность присвоено главному специалисту технической дирекции ООО «ЕвроХим-УКК» Владимиру Белкину. Почётное звание «Заслуженный работник связи и информации РФ» присвоено директору филиала ФГУП «ГТРК «Пермь» Игорю Южанинову за заслуги в развитии СМИ. За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций почётным званием «Заслуженный спасатель РФ» награждён генеральный директор ООО «Экологическая перспектива» Алексей Дударев.

Руководитель научно-технической службы СИЗ АО «Сорбент» Андрей Лянг и руководитель группы неорганических соединений центральной заводской лаборатории АО «ГалоПолимер Пермь» Ирина Провкова удостоились почётного звания «Заслуженный химик РФ» за заслуги в области химической промышленности. За достигнутые трудовые успехи была объявлена благодарность Президента РФ директору филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми Алексею Аверьянову.

За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов почётное звание «Заслуженный эколог РФ» присвоено завкафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Сергею Бузмакову. Распоряжением президента России педагог дополнительного образования Гимназии № 4 им. братьев Каменских в Перми Владимир Гладышев награждён Почетной грамотой Президента РФ за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.

Нескольким сотрудникам энергетической отрасли присвоено почётное звание «Заслуженный энергетик РФ»: начальнику цеха Пермской ТЭЦ-14 филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» Марии Козорез, мастеру Северной группы подстанций производственного отделения «Пермские городские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» Сергею Сальникову и старшему электромеханику тяговой подстанции станции Ергач Юрию Корюкину.

Благодарность Президента РФ объявлена специалисту по подготовке спортинвентаря российской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Василию Томилову за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

За значительный вклад в социально-экономическое развитие Перми и в связи с её 300-летием Дмитрий Махонин наградил почётных граждан Пермской области и края юбилейными медалями Юрия Антонова, Надежду Беляеву, Роберта Вагина, Владимира Вельянинова, Николая Девяткина, Нину Зайцеву, Владимира Маланина, Евгения Тверетинова, Александра Туева, Геннадия Шилова и Сергея Яшкина.





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