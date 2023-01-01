Максим Артамонов В Перми День города завершился 20-минутным шоу салютов Его пришли посмотреть тысячи пермяков Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД "Компаньон"

Праздничные мероприятия в честь 300-летия Перми завершились 20-минутным пиротехническим шоу под названием «Рождённые на Каме». Представление началось в 23:40 и закончилось в 00:00.

Юлия Усольцева

Оно состояло из пяти эпизодов, которые символизировали важные исторические моменты жизни города. Организация этого праздничного шоу обошлась городскому бюджету в 10 млн руб.

Юлия Усольцева

На время представления перекрывался Коммунальный мост. Завершением Дня города стали выступления флайбордистов и залпы фейерверка.

Представление пришли посмотреть 100 тыс. пермяков, об этом сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин. По его словам, праздничные мероприятия на эспланаде 12 июня посетили порядка 300 тыс. человек.

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