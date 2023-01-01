В 300-летний юбилей Перми на эспланаде собрались около 300 тысяч человек Мэр сообщил число участников праздника Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Праздничные мероприятия на эспланаде Перми, посвящённые 300-летию города, 12 июня посетило порядка 300 тыс. человек, об этом в телеграмм-канале сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин.

Он также добавил, что на набережной в этот день побывали около 100 тыс. человек, и столько же людей посмотрели пиротехническое шоу на Каме.

В ночь на 12 июня на эспланаде, когда был дан старт праздничным мероприятиям в честь Дня города, собрались около 75 тыс. человек.

Иван Петров

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