В 300-летний юбилей Перми на эспланаде собрались около 300 тысяч человек
Мэр сообщил число участников праздника
Праздничные мероприятия на эспланаде Перми, посвящённые 300-летию города, 12 июня посетило порядка 300 тыс. человек, об этом в телеграмм-канале сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин.
Он также добавил, что на набережной в этот день побывали около 100 тыс. человек, и столько же людей посмотрели пиротехническое шоу на Каме.
В ночь на 12 июня на эспланаде, когда был дан старт праздничным мероприятиям в честь Дня города, собрались около 75 тыс. человек.
Иван Петров
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