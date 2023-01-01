На выступление певицы Zivert к юбилею города пришли около 75 тысяч пермяков Концерт состоялся на эспланаде 11 июня Поделиться Твитнуть

Родион Балков

Открытие праздничной программы в честь 300-летия Перми состоялся 11 июня на площади перед Театром-Театром. Глава города Алексей Дёмкин отметил в своём telegram-канале, что на мероприятие собралось около 75 тыс. человек.

Родион Балков

Для пермяков сыграли пермские кавер-группы Chicken Gun и El Capitan, а хэдлайнером концерта стала российская поп-певица Юлия Zivert. Затем в полночь прошла церемония встречи Дня города.

Родион Балков

«В ночь на 12 июня на эспланаде был дан старт праздничным мероприятиям в честь Дня города. Посмотреть праздничный концерт, в том числе выступление певицы Zivert, пришли около 75 тысяч зрителей. Мы вместе прошли большой путь, чтобы Пермь встретила свой день рождения ярко и запоминающе. Спасибо, пермяки, за ваше активное участие, идеи и проекты, которые, без сомнения, сделали этот год интереснее», — написал мэр.

Родион Балков

Концерт стал подарком жителям города от Дом.ру и Пермского землячества. Отметим, пермское землячество — это авторитетное и уважаемое общество, главной задачей которого является социально-экономическое развитие Пермского края, продвижение интересов и имиджа региона на федеральном уровне.

«Мы желаем этому прекрасному городу продолжать развиваться, становиться лучше и радовать его жителей каждый день», — поздравил пермяков Дом.ру, ведущий провайдер телекоммуникационных услуг и сервисов в России.





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