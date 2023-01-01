На юбилей города пермякам подарят концерт певицы Zivert Её выступление начнётся в 22:30 Поделиться Твитнуть

Афиша предоставлена организаторами концерта

Праздничный концерт в честь 300-летия Перми состоится 11 июня на площади перед Театром-Театром. Мероприятие станет подарком жителям города от Дом.ру и Пермского землячества.

Гостей ждёт насыщенная программа, различные интерактивы и множество выступлений, главным из которых станет концерт одной из звёзд российской поп-сцены Юлии Zivert (известная по песням Life, WAKE UP! и др.). Выступление певицы начнется в 22:30. До этого (с 19:30) начнут выступать пермские кавер-группы Chicken Gun и El Capitan. Вход свободный.

Также на концерте появятся лауреаты Строгановской премии, представители Пермского землячества и официальные лица города.

В 00:00 пройдёт церемония встречи Дня города.

Отметим, пермское землячество — это авторитетное и уважаемое общество, главной задачей которого является социально-экономическое развитие Пермского края, продвижение интересов и имиджа региона на федеральном уровне.

«Мы желаем этому прекрасному городу продолжать развиваться, становиться лучше и радовать его жителей каждый день», — поздравляет пермяков Дом.ру, ведущий провайдер телекоммуникационных услуг и сервисов в России.





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