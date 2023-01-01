Рузанна Баталина корреспондент Путеводитель по Дню города Перми Что стоит увидеть, услышать и посетить 11 и 12 июня? Поделиться Твитнуть

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11 и 12 июня в Перми пройдёт масштабная праздничная программа, посвящённая празднованию 300-летия города и Дня России. В эти дни пермяков ждёт более 500 праздничных событий и акций на 15 праздничных площадках во всех районах города: спектакли, концертные программы, в том числе большой хоровой концерт с участием более 400 солистов различных хоров, мастер-классы ремесленников, лаундж-зоны и многое другое.

11 июня

Площадь перед Дворцом культуры им. Солдатова

С 12:00 до 20:00 пройдёт «Фестиваль на Дворцовой площади» (6+). В нём примут участие юные артисты и признанные мастера. Будут работать театральные, музыкальные, игровые и арт-площадки, пройдут танцы под духовой оркестр, а финалом праздника станет выступление вокального проекта «РОССО» и группы «Ананас».

Площадь перед Театром-Театром

В 19:00 начнётся концертная программа от организаторов «Строгановской премии» (6+). В 22:40 начнётся выступление приглашённой «звезды» – популярной певицы Zivert (16+).

Афиша предоставлена организаторами концерта

После часового концерта, в 23:45, глава Перми Алексей Дёмкин вручит памятные медали и специально выпущенные к юбилею города сувенирные банкноты за достижения пермяков в продвижении города на всероссийском и международном уровнях. Помимо этого состоится передача символического «ключа от города» творческим коллективам.

За несколько минут до 00:00, времени наступления 12 июня, начнётся видеотрансляция из сквера им. основателя Перми Василия Татищева, где установлены часы обратного отсчёта времени до юбилея. Участники встречи Дня города вместе отсчитают секунды до наступления 300-летия Перми.

Частная филармония «Триумф»

В 19:00 в рамках кинопроекта «Пермь как фильм» к 300-летию города зрителей приглашают на премьеру документального фильма Ольги Аверкиевой и Ангелины Трушниковой «Женское лицо» (12+). Проект призван поддержать женщин, которые связали свою жизнь с благотворительностью, а также популяризировать формы помощи, которые сейчас есть в Перми. Героинями стали зоозащитница, руководитель приюта для кошек «Матроскин» Галя Море, больничный клоун фонда помощи тяжелобольным детям «Берегиня» Нина Урюкова, волонтёр поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Ксения Климова, руководитель некоммерческой организации «Территория семьи» Анна Зуева, волонтёр дневного центра для людей в беде «Территория передышки» Наталия Люкина.

фото: Евгения Гильденбрант

12 июня

Аллея Доблести и Славы

Юбилейные мероприятия стартуют в 11:30 с торжественной церемонии закладки плит на Аллее Доблести и Славы. В этом году там появятся звёзды с именами первого пермского наместника, генерал-губернатора Пермского и Тобольского Евгения Кашкина, ректора Пермского государственного университета, разработчика методов борьбы с танком «Тигр II» Александра Букирева, первого в истории Прикамья всенародно избранного губернатора Пермской области Геннадия Игумнова и разработчика технологии производства зарядов к реактивной системе залпового огня «Катюша» Давида Гальперина. На Исторической алее установят плиты в честь 100-летия открытия Дома работников просвещения и в честь 190-летия открытия Александровской больницы (сейчас – Пермская краевая клиническая больница). На Аллее Труда появится плита в честь 125-летия создания губернской бактериологической лаборатории.

Пресс-служба губернатора Пермского края

Спортивный квартал (ул. Ленина, между ул. Борчанинова и ул. Попова)

В 12:00 стартует Фестиваль боевых искусств, посвящённый 300-летию Перми (0+). Зрителей ждёт массовый фестиваль по различным единоборствам с проведением одного титульного профессионального боя. В программе: перетягивание каната, установление рекорда России по массовым подтягиваниям, планка-челлендж, соревнования по армрестлингу и многое другое.

Площадь перед Театром-Театром

В 12:00 будет дан старт большой праздничной программе (0+), состоящей из нескольких блоков. Она начнётся с тематической программы «Будущее Перми»: для зрителей выступят лучшие детские коллективы города. В 13:00 запланирована тематическая программа «Мы – Россия!». В 14:30 начнётся итоговое мероприятие Фестиваля пермского искусства – Большой хоровой собор (6+) с участием более 400 солистов различных хоров. Специальным гостем станет ансамбль «Джаз-рандеву» Крымской государственной филармонии из Симферополя. Музыканты исполнят произведения пермских композиторов Евгения Крылатова, Никиты Савостина, Дмитрия Батина, Ивана Ларионова.

Андрей Чунтомов

С 15:20 начнут выступления приглашённые артисты российской эстрады. Перед пермяками выступят с программами Александр Айвазов и Дмитрий Колдун, группа «Невский проспект», Ирина Нельсон и группа REFLEX, Ваня Дмитриенко и Денис Клявер. В 20:00 можно будет посмотреть представление «Реальная Пермь!» – массовое театрализованное действие, показывающее исторические вехи и грани развития города. С 21:00 до 23:00 праздник продолжится часовыми концертами групп Artik&Asti и «Иванушки International».

Константин Долгановский

На городской эспланаде, в 66-м квартале, с 12:00 будут работать интерактивные площадки. Здесь можно будет посмотреть показательные выступления спортсменов, мастер-классы ремесленников и концертные номера. Выступят ансамбль жестовой песни «Поющие руки» и ансамбль танцев на колясках «Гротеск». В рамках молодёжного фестиваля «Периметр» будут организованы лаунж-зоны и выступления представителей популярных молодёжных уличных субкультур.

Дом Мешкова

В 12:00 стартует экскурсия «Пермь замечательных людей. Где родился, там и пригодился» (6+). Участники узнают о пермяках, родившихся в Перми и Пермском крае, чья жизнь была связана с малой родиной. Все желающие увидят текстильные портреты исторических личностей, связанных с Пермью, – эти мини-портреты были созданы пермяками на мастер-классах в рамках выставочного проекта «Пермь замечательных людей».

"Пермь замечательных людей"

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

Пермский музей электротранспорта

В 17:00, 19:00 и 21:00 по адресу: ул. Уральская, 108а пермяков ждут экскурсии, посвящённые истории городского транспорта (12+). Их участники узнают факты об истории развития автобусов малого класса, их устройстве и особенностях работы сегодня на городских маршрутах, а также смогут посетить уже знакомые экспонаты музея – трамвай КТМ-1 и грузовой троллейбус КТГ-2, попробуют себя в роли водителей транспортных средств, ознакомятся с исторической схемой электротранспорта, отыщут «счастливый» билетик и узнают об устройстве индукционной тарелки, которая до появления современной системы навигации фиксировала прохождения контрольного пункта на маршруте. Обязательна предварительная запись по почте: getpress2@yandex.ru.

Исторический парк «Россия – моя история»

С 12:00 до 21:00 в парке будут работать экспозиции и выставки. В 16:00 начнётся праздничный концерт к Дню России и Дню города, после которого, в 17:00, пройдёт открытие мультимедийной выставки «Три века истории Перми» (6+).

Набережная левого берега Камы

С 13:00 здесь будет идти фестиваль диджеев (0+). До 21:00 на малой сцене выступят начинающие диджеи Перми, а на сцене, расположенной в новом амфитеатре, с 13:00 до 23:30 пройдут выступления именитых артистов, в том числе специально приглашённых в Пермь. Гостями праздника станут музыкальный проект Filatov&Karas и DJ Smash.

Андрей Ширман (DJ Smash)

«Яндекс.Дзен»

Частная филармония «Триумф»

В 19:00 в рамках кинопроекта «Пермь как фильм» к 300-летию города зрителей приглашают на премьеру ностальгической картины Бориса Караджева «Воспоминания о городе М» (12+), посвящённой городу Молотову. Пермь под этим именем просуществовала всего 17 лет – с 9 марта 1940 года по 2 октября 1957-го. Насыщенными и драматичными оказались эти годы, вместившие в себя войну с фашизмом, массовую эвакуацию и реэвакуацию людей и предприятий, праздник Победы, трудности послевоенного восстановления, очередную волну репрессий, смерть Сталина, ХХ съезд и первые признаки оттепели… После просмотра состоится обсуждение фильма с автором сценария и режиссёром Борисом Караджевым.

Воспоминания о городе М / фото: triumphmusic.ru

Оба берега Камы

Завершением юбилейного дня станет уникальный театрализовано-пиротехнический спектакль «Рождённые на Каме» (16+). С 23:40 до 00:00 зрители увидят шоу с участием артистов и флайбордистов: различные типы фейерверков, прожекторы, водные фонтаны, катера с пиротехникой и выступления певцов, которые будут состоять из пяти эпизодов: «Река», «Раскалённая медь», «Певческий город», «Пермь – надёжный тыл», «Пермь 300». В шоу будут задействованы акватория Камы и Коммунальный мост, поэтому увидеть его можно будет с обоих берегов. Представление будет сопровождать текст диктора, для лучшей слышимости на набережной установят звуковые башни.

Районы города

В посёлке Новые Ляды, который в этом году отмечает 70-летие, праздничная программа пройдёт 9 июня. С 17:00 до 23:00 на площади перед клубом «Юбилейный» выступят творческие коллективы, в том числе народный театр танца «Юность», мужская танцевальная группа «Ухари». Специальными гостями праздника станут популярная рок-группа EL CAPITAN и поп-группа «Краски».

12 июня на площади перед Дворцом культуры им. Калинина праздничные мероприятия начнутся с детского интерактивного спектакля «Лёлишна» (6+), позже выступят лучшие коллективы Дворца культуры и коллективы из других городов Прикамья.

В Орджоникидзевском районе запланирована работа сразу нескольких площадок. На площади перед Дворцом культуры им. Пушкина 11 июня состоится мультипликационная программа для детей (0+), выступление театра «Туки-Луки» и пенная вечеринка. 12 июня будут организованы мастер-классы и концертная программа с участием творческих коллективов дворца культуры, коллективов «ПермьКонцерта», состоится выступление вокального проекта «РОССО», а также концертная программа приглашённых гостей из Уфы – Рустама и Айдара Губайдуллиных.

12 июня на стадионе по ул. Бушмакина, 26 в рамках праздничной программы можно будет увидеть выступления пермских коллективов: группы «Маков цвет», фолк-группы «Кружево», Натальи Шнайдер и балета «Мята».

На площади перед Дворцом культуры «Искра» праздничные мероприятия (0+) начнутся с выступления оркестра русских народных инструментов им. Виктора Вилисова и оркестра Пермского военного института войск национальной гвардии РФ, состоится концертно-игровое шоу «Детский дворик» и шоу Алексея и Виктории Лунеговых. Гостем праздника станет певица Ирина Нельсон и группа REFLEX.

На площади перед клубом им. Златогорского в праздничной программе (0+) примут участие коллективы клуба, выступят воспитанники каратэ-киокушинкай школы «ИМПУЛЬС», пройдёт шоу-программа Алексея и Виктории Лунеговых, а также концертная программа Игоря Муравьёва и шоу-группы «Лайм».

В Кировском районе мероприятия (0+) пройдут на трёх площадках. На площади перед Дворцом культуры «Урал» состоится выступление Театра эстрады Юрия Дубровца. Детские игровые программы и выступления творческих коллективов запланированы и в сквере по ул. Торговой, 20, и на площадке по ул. Ласьвинской, 60а.

В Мотовилихе, в сквере им. Калачникова, 12 июня состоится праздничное мероприятие «Город юности моей» (0+). В нём примут участие творческие коллективы Центра досуга Мотовилихинского района, школа танца «Краш», «Хорус-квартет», а также иллюзионное шоу Владимира Данилина.

Во Дворце культуры железнодорожников 11 июня в 16:00 пройдёт концерт академического хора «Млада» (12+). 12 июня в 12:00 там же праздник начнётся с анимационной игровой программы для детей «Смешное Шоу» (0+) Алексея и Виктории Лунеговых. В 13:00 выступит ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», в 14:00 – ансамбль «Ба-Ба-Ту». С 15:00 жителей порадует певец Олег Костыря и фолк-группа «Груша», а завершится праздничная программа выступлением артистов ансамбля песни и танца «Ромэн» с солистами Виктором Суховским и Марией Савостиной, а также ансамбля «Воскресение» и топ-балалаечника Андрея Кирякова.

В ТОС «Пролетарский» 12 июня общественники планируют высадить новые деревья и установить клумбы рядом с детским садом по ул. Костычева, 39. Кроме того, они проведут викторину на знание краевой столицы с вручением призов.

Пермские парки

11 июня в парке «Счастье есть», в саду им. Миндовского и в парке культуры и отдыха им. Чехова состоятся выступления коллективов «ПермьКонцерта» и шоу-группы «Антарес».

12 июня в парке «Счастье есть» в Кировском районе запланирована детская игровая программа (0+), выступления артистов: академического хора «Млада», групп «НИЛ», «Моё море», хип-хоп исполнителя G. Raptor. Специальным гостем парка станет заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко.

В саду им. Миндовского выступят ансамбль русской песни «Сударушка», кавер-группа «Модные», группы «Ананас» и «So fix», а также вокальный ансамбль «Акварели» из Нытвы. Пермский ТЮЗ покажет спектакль «Сказки смешанного леса» (6+). На этой площадке также выступит артист Александр Айвазов.

В парке культуры и отдыха им. Чехова праздничная программа начнётся с выступления творческих коллективов центра досуга «Родина», зрителей порадуют группа «Импульс», дуэт «МИКС», группа «Икра50», концертную программу покажет «Балет Евгения Панфилова» (12+). Специальными гостями праздника станут артисты российской эстрады – группы «Невский проспект» и «Демо».

В парке «Оранжевое лето» пройдёт анимационная программа для детей и выступление коллективов «ПермьКонцерта» (0+).

12 июня перед ТРЦ «Планета» пройдут разнообразные конкурсы и интерактивные программы, выступят диджеи, в том числе – музыкальный проект Filatov&Karas.

Стоит отметить, что в Перми 12 июня будет изменён режим работы транспорта.

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