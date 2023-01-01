На Строгановскую премию объявлены тройки претендентов Церемония вручения состоится 11 июня в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми состоялось заседание правления региональной общественной организации «Пермское землячество», на котором были определены тройки претендентов на Строгановскую премию по шести номинациям.

Публикуем имена претендентов на Строгановскую премию:

«За честь и достоинство»





• Валерий Платонов, дирижёр Пермского театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска»

• Галина Клыкова, заведующая отделом истории Осинского краеведческого музея, почётный гражданин Осы и Осинского района

• Юлия Шипкова, заведующая приёмным отделением Пермской краевой клинической инфекционной больницы, участник ликвидации вспышек инфекционных заболеваний

«За высокие достижения в области культуры и сохранении культурного наследия Прикамья»

• Александр Грузберг, переводчик, лингвист, кандидат филологических наук

• Борис Мильграм, художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска»

• Татьяна Нечеухина, художник, куратор, доцент и заведующая кафедрой живописи и композиции в Уральском филиале Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова





«За высокие достижения в экономике и управлении»

• Армен Гарслян, председатель совета директоров, заместитель генерального директора АО «Метафракс Кемикалс»

• Владимир Ломаев, генеральный директор АО «Пермский завод «Машиностроитель»

• Раиль Хисматуллин, руководитель группы предприятий «Тенториум»





«За высокие достижения в общественной деятельности»





• Алексей Блюмин, начальник штаба студенческих отрядов

• Элина Патыкова, организатор движения «Шьём для наших»

• Юрий Карманов, президент Ассоциации «Пермская гильдия добросовестных предприятий»





«За высокие достижения в науке и технике»





• Валерий Голубцов, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательского права и процесса юридического факультета ПГНИУ, организатор конгресса учёных-юристов

• Владимир Стрельников, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Института технической химии УрО РАН

• Николай Максимович, российский учёный, заслуженный эколог Российской Федерации, заместитель директора по научно-исследовательской работе Естественнонаучного института ПГНИУ





«За высокие достижения в спорте»





• Александр Алымов, основатель и руководитель спортивных школ по виду спорта Киокушин в Пермском крае

• Анастасия Смирнова, бронзовый призёр XXIV Зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае

• Савелий Коростелёв, двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России, мастер спорта России, член сборной команды России по лыжным гонкам





Победителя в каждой номинации объявят 11 июня в Перми на 19-м съезде Пермского землячества во время церемонии вручения Строгановской премии.

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