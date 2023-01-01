Максим Артамонов В день 300-летия Перми откроют семь новых памятных плит на Аллее Звёзд Их установка начнётся в ближайшее время Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В День города 12 июня, в 11:30 на эспланаде состоится торжественная церемония открытия новых памятных плит. Четыре из них появятся на Аллее Славы в честь первого генерал-губернатора пермского наместничества Евгения Кашкина, профессора Пермского государственного университета, разработчика методов борьбы с танком «Тигр II» Александра Букирева, первого в истории Прикамья всенародно избранного губернатора Пермской области Геннадия Игумнова и разработчика технологии производства зарядов к реактивной системе залпового огня «Катюша» Давида Гальперина.



Кроме того, на Исторической аллее установят плиты в честь 100-летия открытия Дома работников просвещения и в честь 190-летия открытия Александровской больницы (сейчас — Пермская краевая клиническая больница).

На Аллее Труда появится плита в честь 125-летия создания губернской бактериологической лаборатории.



В пресс-службе городской администрации «Новому компаньону» пояснили, что памятные плиты будут установлены на эспланаде за несколько дней перед торжественным открытием. В этом году Пермь отмечает 300-летие со дня основания.

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