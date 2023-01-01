Максим Артамонов Певица Татьяна Овсиенко не приедет в Пермь на День города Она заболела Поделиться Твитнуть

Фото: страница Татьяны Овсиенко во "ВКонтакте"

На празднование 300-летнего юбилея Перми не сможет приехать певица Татьяна Овсиенко — вместо неё выступит Дмитрий Колдун. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин во время прямого эфира. Трансляция ведётся в соцсети ВКонтакте.

«К сожалению, у нас случилась непредвиденная ситуация: Татьяна Овсиенко не будет в концертной программе, она заболела», — сказал чиновник.





Напомним, планировалось , что Татьяны Овсиенко выступит на Дне города 12 июня в течение не менее 30 минут. Её выступление должно было обойтись в 490 тыс. руб. Концерт был запланирован на городской эспланаде.





В этом году на празднование Дня города в Пермь приедут также Иванушки International и певица Zivert, которая станет хэдлайнером праздничного концерта.





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