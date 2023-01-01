Максим Артамонов
Певице Татьяне Овсиенко заплатят за выступление на Дне города в Перми почти полмиллиона рублей
За эти деньги она должна не менее получаса петь на эспланаде
Администрация Перми заключила контракт о выступлении на Дне города 12 июня певицы Татьяны Овсиенко. Её выступление обойдётся почти в 500 тыс. руб. Концерт запланирован на городской эспланаде. Об этом сообщается в документе «Об услугах по обеспечению участия артиста Татьяны Овсиенко в рамках организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных 300-летию города Перми».
Выступление певицы должно продлиться не менее 30 минут. За это ей заплатят 490 тыс. 304 руб. Ранее СМИ сообщали, что стоимость её выступления не превысит 250 тыс. руб.
Напомним, в конце марта стал известен гонорар музыканта DJ Smash (Андрея Ширмана) за предстоящее выступление в День города. С исполнителем подписан контракт на часовое выступление на «Фестивале диджеев» на набережной Камы за 1,08 млн руб.
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