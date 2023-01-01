Максим Артамонов Певице Татьяне Овсиенко заплатят за выступление на Дне города в Перми почти полмиллиона рублей За эти деньги она должна не менее получаса петь на эспланаде Поделиться Твитнуть

Фото: страница Татьяны Овсиенко во "ВКонтакте"

Администрация Перми заключила контракт о выступлении на Дне города 12 июня певицы Татьяны Овсиенко. Её выступление обойдётся почти в 500 тыс. руб. Концерт запланирован на городской эспланаде. Об этом сообщается в документе «Об услугах по обеспечению участия артиста Татьяны Овсиенко в рамках организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных 300-летию города Перми».

Выступление певицы должно продлиться не менее 30 минут. За это ей заплатят 490 тыс. 304 руб. Ранее СМИ сообщали, что стоимость её выступления не превысит 250 тыс. руб.

Напомним, в конце марта стал известен гонорар музыканта DJ Smash (Андрея Ширмана) за предстоящее выступление в День города. С исполнителем подписан контракт на часовое выступление на «Фестивале диджеев» на набережной Камы за 1,08 млн руб.

Ранее также были названы гонорары и других артистов. Так, за 50-минутное выступление певца и блогера Ивана Дмитриенко заплатят 1,79 млн руб., экс-солисту группы «Чай вдвоём» Денису Кляверу — 1,06 млн руб., а певцу Александру Айвазову — 312 тыс. руб.

До этого глава Перми Алексей Дёмкин сообщал , что в этом году на празднование Дня города в Пермь приедут Иванушки International, Татьяна Овсиенко и певица Zivert, которая станет хэдлайнером праздничного концерта. Во сколько обойдётся их приезд городской казне, градоначальник тогда не уточнил.

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