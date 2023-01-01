В ГИБДД напомнили, где и как будет ограничено движение транспорта в Перми 12 июня В этот день будут отмечаться День города, День России и пройдёт крестный ход Поделиться Твитнуть

В Госавтоинспекции напомнили о закрытии для транспорта улиц Перми 12 июня. В этот день в краевом центре будут отмечаться День города, День России и пройдёт крестный ход. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Так, с часу ночи 12 июня до часу ночи 13 июня будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Ленина от ул. Попова до ул. Борчанинова.





С 8:00 12 июня до 1:00 13 июня будет закрыто движение по ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова и по ул. Борчанинова от ул. Пермской до ул. Петропавловской.





На время праздничного фейерверка, с 23:30 12 июня до 00:10 13 июня, будет временно перекрыто движение всех видов транспорта и пешеходов по Коммунальному мосту – по ул. Попова от ул. Борцов Революции до ул. Окулова.





Уже сейчас и до часу ночи 13 июня запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Ленина от ул. Попова до ул. Крисанова и по ул. Борчанинова от ул. Пермской до ул. Петропавловской.





В Перми с 5:00 12 июня до 2:00 13 июня будет изменён и режим работы общественного транспорта



Автобусные маршруты будут следовать в объезд перекрываемого участка по улицам Екатерининской и Петропавловской. Автобусы маршрута № 3к будут ездить до остановки «Улица Пушкина».

Также с 21:00 до 23:00 12 июня будут изменены маршруты трамваев № 5 и 11. Трамвай № 5 временно станет курсировать сообщением «Разгуляй — Станция Бахаревка» по улицам Горького, Сибирской и Белинского. А трамвай № 11 будет курсировать по маршруту трамвая № 4 «М/р Висим — Станция Пермь II».

Помимо этого, работа ряда маршрутов 11 и 12 июня будет продлена.

Напомним, проезд в этот день будет бесплатным — с 00:00 12 июня до 2:00 13 июня.

Кроме того, 12 июня перекроют ряд улиц Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов на время Крестного хода

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