В Перми 12 июня закроют движение транспорта на центральных улицах Это связано с празднованием Дня России и Дня города Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В понедельник, 12 июня, в краевом центре пройдут масштабные праздничные мероприятия, посвящённые Дню России и Дню города Перми. В связи с этим, рассказали в пресс-службе мэрии, центральные улицы города будет временно закрыты для движение транспорта.

Так, с 01:00 12 июня до 01:00 13 июня будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Ленина от ул. Попова до ул. Борчанинова.

С 08:00 12 июня до 01:00 13 июня будет закрыто движение по ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова и по ул. Борчанинова от ул. Пермской до ул. Петропавловской.

На время проведения праздничного фейерверка, с 23:30 12 июня до 00:10 13 июня, будет временно перекрыто движение всех видов транспорта и пешеходов по Коммунальном мосту – по ул. Попова от ул. Борцов Революции до ул. Окулова.

С 01:00 11 июня до 01:00 13 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Ленина от ул. Попова до ул. Крисанова и по ул. Борчанинова от ул. Пермской до ул. Петропавловской.

Информация о работе общественного транспорта в праздничный день будет опубликована дополнительно.

Ранее в администрации Перми рассказали о программе празднования Дня города 11 и 12 июня. Главные события пройдут на эспланаде и набережной Камы.

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