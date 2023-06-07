Максим Артамонов В Перми 12 июня будет изменён режим работы общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

В День города в Перми с 5:00 12 июня до 2:00 13 июня центр будет перекрыт для общественного транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

В это время автобусные маршруты будут следовать в объезд перекрываемого участка по улицам Екатерининской и Петропавловской. Автобусы на маршруте №3к будут ездить до остановки «Улица Пушкина».

Также с 21:00 до 23:00 12 июня будут изменены маршруты трамваев №5 и №11. Трамвай №5 временно станет курсировать сообщением «Разгуляй — Станция Бахаревка» по улицам Максима Горького, Сибирской, Белинского. А трамвай №11 будет курсировать по пути следования маршрута №4 «Микрорайон Висим — Станция Пермь II».

Фото: пресс-служба администрации Пер

Помимо этого, работа ряда маршрутов 11 и 12 июня будет продлена.

Напомним, проезд в этот день будет бесплатным — с 00:00 12 июня до 2:00 13 июня.



Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта можно посмотреть на сайте гортранса.



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