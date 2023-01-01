В двух районах Перми на время Крестного хода ограничат движение транспорта Поделиться Твитнуть

Крестный ход в память о гибели Великого Князя Михаила Александровича

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми 12 июня по улицам Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов пройдёт Крестный ход, посвящённый годовщине смерти Великого князя Михаила Романова. Движение колонны стартует в 10 часов утра от Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря.

Как сообщает «Рифей», на время прохождения участников Крестного хода с 9:30 до 13.30 часов будет закрыто движение транспорта, кроме общественного, по ул. Соликамской (от Висимской до Мостовой), Мостовой (от Соликамской до Огородникова), Огородникова (от Мостовой до Кузнецкой), Кузнецкой (от Огородникова до Целинной), Целинной (от Кузнецкой до Лянгасова) и Лянгасова (от Целинной до Липовой).

Также будет временно приостанавливаться движение общественного транспорта на ул. Соликамской (от 1905 года до Мостовой), Мостовой (от Соликамской до Огородникова), Огородникова (от Мостовой до Кузнецкой), Кузнецкой (от Огородникова до Целинной), Целинной (от Кузнецкой до Лянгасова) и Лянгасова (от Целинной до Липовой).

Ранее сообщалось, что в Перми 12 июня закроют движение транспорта на центральных улицах. Это связано с празднованием Дня России и Дня города.

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