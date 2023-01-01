Алёна Бронникова Власти Прикамья планируют переместить в регион центр управления Henkel С компанией ведутся переговоры Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Талгат Таиров

В Пермском крае может появиться основной центр управления компанией Henkel, губернатор Дмитрий Махонин ведёт переговоры с представителями компании. Об этом он рассказал во время встречи с главными редакторами пермских СМИ 8 июня.

«Хенкель" купили люди, которые нам понятны. Они строят онкоцентр, купили краснокамский комбинат. Я с ними веду переговоры, чтобы «Хенкель-центр» перевести в Пермский край. Они уже два года платят НДФЛ, практически по 1 млрд руб., из которых, в том числе, приобретаются онкопрепараты», — сообщил глава региона.

Немецкая компания Henkel объявила о решении прекратить свою деятельность в России 19 апреля 2022 года. Причиной были названы события в Украине. В декабре прошлого года сообщалось, что с 1 января 2023 года ООО «Хенкель Рус», управляющее российскими предприятиями немецкого концерна Henkel, начнёт работать как самостоятельная организация под брендом Lab Industries. Об этом в письме поставщикам сообщил Сергей Быковских, генеральный директор представительства Henkel в России.

В Перми находится один из заводов компании Henkel. Он производит продукцию под брендами Persil, «Ласка», Vernel, «Пемолюкс», LOSK, Somat, Pril, ПЕМОС, Bref и др. Объём местного производства составлял более 260 тыс. тонн готовой продукции в год — это около 70% всех чистящих и моющих средств компании Henkel, производимых на территории России.

В апреле 2023 года одним из совладельцев концерна Henkel стала подконтрольная бизнесмену Владимиру Харитонину инвестиционная компания Augment Investments. Российский бизнесмен является также совладельцем холдинга АО «Фармстандарт», владельцем ГК «МИГ», в структуру которой входит концессионер строительства онкоцентра в Камской долине. Ранее, в феврале текущего года Владимир Харитонин приобрёл краснокамский завод «Кама».





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