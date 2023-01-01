Максим Артамонов Henkel продаст свой бизнес в России трём инвесткомпаниям Одним из совладельцев станет бизнесмен Владимир Харитонин Поделиться Твитнуть

Немецкий концерн Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму финансовых инвесторов. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

«Согласованная цена покупки составляет 54 млрд руб., что соответствует примерно 600 млн евро. Российские власти уже одобрили сделку; окончательное решение о её закрытии ещё не принято», — говорится в документе.

На сегодняшний день в немецкий концерн Henkel входят три инвестиционные компании: Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Первая компания, Augment Investments, подконтрольна совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, который в феврале этого года за 36 млрд руб. купил в Краснокамске завод по производству мелованного картона «Кама».

Напомним, компания Henkel объявила о решении прекратить свою деятельность в России 19 апреля 2022 года. Причиной были названы события на Украине.

В декабре прошлого года сообщалось, что с 1 января 2023 года ООО «Хенкель Рус», управляющее российскими предприятиями немецкого концерна Henkel, начнёт работать как самостоятельная организация под брендом Lab Industries. Об этом в письме поставщикам сообщил Сергей Быковских — генеральный директор представительства Henkel в России.

В Перми находится один из заводов компании Henkel. Он производит продукцию под брендами Persil, «Ласка», Vernel, «Пемолюкс», LOSK, Somat, Pril, ПЕМОС, Bref и др. Объём местного производства составлял более 260 тыс. тонн готовой продукции в год — это около 70% всех чистящих и моющих средств компании Henkel, производимых на территории России.

В 2022 году на предприятии работало 336 чел., ещё более 600 чел. трудоустроены в подрядных организациях.

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