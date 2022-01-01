Henkel выходит из бизнеса в России В Перми производится около 70% чистящих и моющих средств компании для российского рынка Поделиться Твитнуть

Компания Henkel приняла решение прекратить свою деятельность в России. Информация об этом появилась 19 апреля на официальном сайте концерна. Причиной такого решения названы события на Украине.

Финансовые последствия запланированного выхода для Henkel в настоящее время не поддаются количественной оценке, говорится в сообщении, при этом 2,5 тыс. сотрудников Henkel в России пока «будут по-прежнему наняты и оплачены».

Напомним, в Перми находится производственный комплекс компании Henkel. Он производит продукцию под брендами Persil, Ласка, Vernel, Пемолюкс, LOSK, Somat, Pril, ПЕМОС, Bref и другими. Объём местного производства составляет более 260 тыс. тонн готовой продукции в год, что составляет около 70% всех чистящих и моющих средств компании Henkel, производимых на территории России. Продукция производится на 70-80% из российского сырья, 10% из которого поставляется напрямую пермскими поставщиками. На предприятии работает 336 человек, ещё более 600 человек трудоустроены в подрядных организациях.

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