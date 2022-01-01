Пермский завод Henkel с января начнёт работать под новым брендом «Л.А.Б. Индастриз» Заявка на регистрацию товарного знака уже направлена в Роспатент Поделиться Твитнуть

С 1 января 2023 года ООО «Хенкель Рус», управляющее российскими предприятиями немецкого концерна Henkel, начнёт работать как самостоятельная организация под брендом Lab Industries. Об этом в письме поставщикам сообщил Сергей Быковских — генеральный директор представительства Henkel в России.

Как пишет «Коммерсант», в письме Быковских указывает, что Henkel работал над реализацией этого решения с апреля 2022 года. По его словам, локальная компания не будет зависеть от глобальных бизнес-процессов Henkel.

Также сообщается, что Российское представительство концерна уже направило в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз».

Напомним, компания Henkel объявила о решении прекратить свою деятельность в России 19 апреля. Причиной были названы события на Украине.

Напомним, в Перми находится один из заводов компании Henkel. Он производит продукцию под брендами Persil, "Ласка", Vernel, Пемолюкс, LOSK, Somat, Pril, ПЕМОС, Bref и др. Объём местного производства составлял более 260 тыс. тонн готовой продукции в год — это около 70% всех чистящих и моющих средств компании Henkel, производимых на территории России. На предприятии работает 336 человек, ещё более 600 человек трудоустроены в подрядных организациях.

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