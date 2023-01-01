Совладелец холдинга «Фармстандарт» купил краснокамский завод «Кама» за 36 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Григорий Соловьёв

Совладелец фармацевтического холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин приобрёл завод «Кама» в Краснокамске Пермского края за 36 млрд руб..

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», сделка по покупке была завершена в конце января. При этом 15 млрд были потрачены на стоимость активов компании, и 21 млрд — на долги перед банком-кредитором.

ООО «Кама» — единственное в РФ предприятие, которое занимается производством мелованного картона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.