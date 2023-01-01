Максим Артамонов
Пермский краевой суд отказал удовлетворить вторую жалобу бывшему преподавателю ВШЭ Динаре Гагариной
Она оспаривала своё увольнение из вуза
Пермский краевой суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции по жалобе экс-преподавателя Пермского филиала НИУ ВШЭ Динары Гагариной к руководству вуза. Эти данные следуют из картотеки суда. Гагарина пытается оспорить своё увольнение с двух должностей, считая, что оно было незаконным. Ранее, в апреле этого года, краевой суд оставил без изменения решение по первой жалобе, а 1 мая судья Наталья Бабинова отказала в удовлетворении второй апелляции.
Как рассказал «Новому компаньону» адвокат Гагариной, представляющий её интересы в суде, «подоплёка увольнения, несмомненно, в её [Гагариной] позиции, но формально увольнение с этим не связано".
«Всё-таки Высшая школа экономики с наличием юридического факультета может обеспечить свои позиции. Увольнение Гагариной связано с иными обстоятельствами. В суде мы вынуждены выстраивать свою позицию, исходя из формальной причины увольнения. В первом случае — это нецензурное высказывание в личных соцсетях относительно спецоперации, во втором случае она была уволена в связи с тем, что не исполняла распоряжение руководства относительно нахождения на рабочем месте, прохождения инструктажа и так далее. В этот момент она уже выехала из страны».
Напомним, в начале октября прошлого года Гагарину отстранили от руководства магистратурой Digital Humanities. В вузе посчитали, что она «наносит ущерб университету своей деятельностью в социальных сетях», публикуя пацифистские высказывания и критикуя СВО. Руководство пермского филиала ВШЭ также закрыло магистратуру Digital Humanities, а 8 декабря директор пермской «Вышки» Галина Володина подписала приказ об увольнении Гагариной. Поводом стали её высказывания против спецоперации в соцсетях и ненормативная лексика, говорилось в приказе.
Динара Гагарина посчитала своё увольнение незаконным и подала в суд. В первом иске было отказано 17 января, во втором — 15 марта. Эти решения женщина и пыталась оспорить в краевом суде. Однако краевой суд оставил обе жалобы без удовлетворения.
Кроме этого, в начале февраля женщине позвонили из полиции и попросили прийти в отдел. Однако к тому времени она уже покинула Россию.
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