Максим Артамонов Пермский краевой суд отказал удовлетворить вторую жалобу бывшему преподавателю ВШЭ Динаре Гагариной Она оспаривала своё увольнение из вуза Поделиться Твитнуть

Динара Гагарина / фото: perm.hse.ru

Пермский краевой суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции по жалобе экс-преподавателя Пермского филиала НИУ ВШЭ Динары Гагариной к руководству вуза. Эти данные следуют из картотеки суда. Гагарина пытается оспорить своё увольнение с двух должностей, считая, что оно было незаконным. Ранее, в апреле этого года, краевой суд оставил без изменения решение по первой жалобе, а 1 мая судья Наталья Бабинова отказала в удовлетворении второй апелляции.

Как рассказал «Новому компаньону» адвокат Гагариной, представляющий её интересы в суде, «подоплёка увольнения, несмомненно, в её [Гагариной] позиции, но формально увольнение с этим не связано".

«Всё-таки Высшая школа экономики с наличием юридического факультета может обеспечить свои позиции. Увольнение Гагариной связано с иными обстоятельствами. В суде мы вынуждены выстраивать свою позицию, исходя из формальной причины увольнения. В первом случае — это нецензурное высказывание в личных соцсетях относительно спецоперации, во втором случае она была уволена в связи с тем, что не исполняла распоряжение руководства относительно нахождения на рабочем месте, прохождения инструктажа и так далее. В этот момент она уже выехала из страны».

Юрист пояснил, что в суде он заостряет внимание на том, что Динара Гагарина — преподаватель вуза, а к нему применяются особенности регулирования детских учебных учреждений, где обучаются несовершеннолетние.





«В первом случае Конституционный суд указывал, что возможно увольнение педагога за аморальное поведение не на рабочем месте, потому что он занимается с несовершеннолетними, а они — особая незащищённая группа. Во втором случае есть отказ проводить медосвидетельствование, а оно связано с тем, что педагоги занимаются с несовершеннолетними. Но чёткого толкования того, что к преподавателю вуза возможно применение этих ограничений, которые регулируют труд педагогов детских учреждений, нет. Поэтому я пока эти вопросы ставлю перед судом как основные», — пояснил адвокат Трутнев.

Напомним, в начале октября прошлого года Гагарину отстранили от руководства магистратурой Digital Humanities. В вузе посчитали, что она «наносит ущерб университету своей деятельностью в социальных сетях», публикуя пацифистские высказывания и критикуя СВО. Руководство пермского филиала ВШЭ также закрыло магистратуру Digital Humanities, а 8 декабря директор пермской «Вышки» Галина Володина подписала приказ об увольнении Гагариной. Поводом стали её высказывания против спецоперации в соцсетях и ненормативная лексика, говорилось в приказе.

Динара Гагарина посчитала своё увольнение незаконным и подала в суд. В первом иске было отказано 17 января, во втором — 15 марта. Эти решения женщина и пыталась оспорить в краевом суде. Однако краевой суд оставил обе жалобы без удовлетворения.

Кроме этого, в начале февраля женщине позвонили из полиции и попросили прийти в отдел. Однако к тому времени она уже покинула Россию.

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