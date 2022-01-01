Максим Артамонов Пермский филиал ВШЭ отстранил преподавателя от руководства магистратурой за пацифистские высказывания При этом пока Динара Гагарина остаётся работать в вузе Поделиться Твитнуть

Динара Гагарина

Евгений Дёмшин

Преподавателя пермского филиала Высшей школы экономики Динару Гагарину отстранили от руководства магистратурой Digital Humanities. В вузе посчитали, что она «наносит ущерб университету своей деятельностью в социальных сетях». Речь идёт о пацифистских высказываниях. Об этом сама Гагарина рассказала на своей странице. По её словам, руководство пермского филиала ВШЭ также закрыло магистратуру Digital Humanities, а её преподаватели будут читать курс на другой программе.





«Было ли это для меня неожиданным? Нет, я не в вакууме жила и понимала риск снятия с программы за антивоенные тексты. Зачем при этом разрушать программу — рационального объяснения не нахожу. В магистратуре работает серьёзная команда, среди них точно есть потенциальные руководители, не замеченные ни в какой активности в соцсетях», — написала Гагарина.





Напомним, в сентябре этого года из Пермского педагогического университета уволили политолога Виталия Ковина. По его словам, формальной причиной увольнения стало снижение нагрузки на учебные заведения и должности. Неформальная причина — статус иноагента. Однако спустя месяц стало известно , что минюст исключил Ковина из реестра иноагентов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.