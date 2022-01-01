Елена Синица
Из пермского педуниверситета уволили политолога-иноагента
Формальной причиной увольнения Виталия Ковина стало снижение нагрузки на учебные заведения и должности
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Из Пермского педагогического университета (ПГГПУ) уволили политолога Виталия Ковина, признанного иноагентом. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
По его словам, формальной причиной увольнения стало снижение нагрузки на учебные заведения и должности. Неформальная причина — статус иноагента, пишет Ковин.
«Точнее, из-за давления, которое на себе испытало руководство вуза. Мне передавали, что ещё весной вопрос о том, что меня надо уволить, несколько раз поднимался на встречах ректоров с руководителями администрации края и силовиками», — написал Ковин.
Он также отметил, что ректор педуниверситета Константин Егоров и руководство исторического факультета «сколько могли оттягивали решение об увольнении и пытались отстоять».
Ранее сообщалось, что краевой суд не стал исключать пермского политолога Виталия Ковина из реестра иностранных агентов.
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