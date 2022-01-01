Максим Артамонов Пермская преподавательница Динара Гагарина подала иск в суд на филиал НИУ ВШЭ Она требует признать её увольнение незаконным Поделиться Твитнуть

Динара Гагарина / фото: perm.hse.ru

Представители бывшего доцента Высшей школы экономики Динары Гагариной, которую в начале декабря уволили из пермского филиала вуза, обратились в суд с иском о признании её увольнения незаконным. Об этом преподавательница сообщила на своей странице в соцсетях.



Иск подан в Мотовилихинский районный суд Перми. Дата заседания пока не назначена.



По словам юристов, Трудовой кодекс РФ не предусматривает увольнение по таким основаниям, по которым вуз лишил Гагарину работы.

Напомним, в начале октября Гагарину отстранили от руководства магистратурой Digital Humanities в начале октября. В вузе посчитали, что она «наносит ущерб университету своей деятельностью в социальных сетях», публикуя пацифистские высказывания. Руководство пермского филиала ВШЭ также закрыло магистратуру Digital Humanities, а её преподаватели будут читать курс на другой программе.

После отстранения Гагариной от должности более 40 студентов и магистрантов вуза опубликовали открытое письмо с поддержкой преподавателя.

А 8 декабря директор пермской «Вышки» Галина Володина подписала приказ об увольнении Гагариной. Поводом стали её высказывания против спецоперации в соцсетях и ненормативная лексика, говорилось в приказе.





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