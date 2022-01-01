Максим Артамонов В Перми преподавателя ВШЭ Динару Гагарину уволили из вуза Причиной стали её пацифистские высказывания в соцсетях Поделиться Твитнуть

Динара Гагарина

Евгений Дёмшин

Доцента пермского филиала НИУ ВШЭ Динару Гагарину уволили из вуза. Приказ об увольнении 8 декабря подписала директор пермской «Вышки» Галина Володина, рассказала Гагарина на своей странице в соцсетях, приложив фотографию документа.

В нём сообщается, что причиной расторжения договора с доцентом стали публикации в социальных сетях, которые содержат информацию, дискредитирующую Вооружённые силы РФ, а также ненормативную лексику. Администрация вуза посчитала, что такие публикации — аморальный проступок, несовместимый с работой в должности доцента.

Напомним, Динару Гагарину отстранили от руководства магистратурой Digital Humanities в начале октября. В вузе посчитали, что она «наносит ущерб университету своей деятельностью в социальных сетях», публикуя пацифистские высказывания. Руководство пермского филиала ВШЭ также закрыло магистратуру Digital Humanities, а её преподаватели будут читать курс на другой программе.

После отстранения Гагариной от должности более 40 студентов и магистрантов вуза опубликовали открытое письмо с поддержкой преподавателя.

Ранее из Пермского педагогического университета уволили политолога Виталия Ковина. По его словам, формальной причиной стало снижение нагрузки. Неформальная причина — статус иноагента. Спустя месяц стало известно, что минюст исключил Ковина из реестра СМИ-иноагентов, однако затем ведомство вновь посчитало, что он — иноагент, теперь уже как физлицо.

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