Максим Артамонов Динара Гагарина не смогла оспорить своё увольнение в краевом суде Её уволили из пермского филиала Вышки после критики российской спецоперации на Украине Поделиться Твитнуть

Динара Гагарина

Евгений Дёмшин

Пермский краевой суд признал законным решение суда нижестоящей инстанции об увольнении бывшего преподавателя НИУ ВШЭ-Пермь Динары Гагариной с должности доцента кафедры гуманитарных дисциплин.

Как сообщает Properm.ru со ссылкой на её адвоката Сергея Трутнева, на это решение будет подготовлена кассационная жалоба. Кроме этого, краевой суд должен рассмотреть апелляцию на решение об увольнении Гагариной с должности заведующей сектором исторических исследований. Эта жалоба уже поступила, однако дата рассмотрения ещё не определена.

Напомним, в начале октября прошлого года Гагарину отстранили от руководства магистратурой Digital Humanities. В вузе посчитали, что она «наносит ущерб университету своей деятельностью в социальных сетях», публикуя пацифистские высказывания и критикуя СВО. Руководство пермского филиала ВШЭ также закрыло магистратуру Digital Humanities, а 8 декабря директор пермской «Вышки» Галина Володина подписала приказ об увольнении Гагариной. Поводом стали её высказывания против спецоперации в соцсетях и ненормативная лексика, говорилось в приказе.

Динара Гагарина посчитала своё увольнение незаконным и подала в суд. Она пытается оспорить своё увольнение с должности доцента кафедры гуманитарных дисциплин факультета социально-экономических и компьютерных наук, а также с поста завкафедрой. В первом иске было отказано 17 января, во втором — 15 марта. Эти решения будут оспорены в краевом суде.

Кроме этого, в начале февраля женщине позвонили из полиции и попросили прийти в отдел. Однако она уже покинула Россию и находится сейчас в Казахстане.

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