Елена Синица Председателя пермского «Центра исторической памяти» отправили в СИЗО до 11 июля Александр Чернышов полностью признал свою вину в деле о контрабанде архивов Поделиться Твитнуть

Председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов / фото: poslednyadres.ru

Ленинский райсуд Перми удовлетворил ходатайство следствия об избрании пермскому правозащитнику, директору «Центра исторической памяти» Александру Чернышову меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 июля. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

На суде Александр Чернышов признал в полном объёме вину по делу о попытке контрабанды архива пермского «Мемориала» (не признан иноагентом, но связан с Международным «Мемориалом», признанным в РФ иностранным агентом) и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 19 мая массовые обыски прошли у пермских общественников, правозащитников и журналистов. Это связано с уголовным делом по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей). Следователи считают, что Александр Чернышов и экс-глава Пермского «Мемориала» Роберт Латыпов совершили попытку вывоза из России в Германию архивных документов, которые представляют культурную и историческую ценность.

Позднее Химкинский суд Москвы приговорил Александра Чернышова к аресту на 15 суток. Ему вменили мелкое хулиганство. Чернышова задержали утром 5 мая в московском аэропорту Шереметьево — он был снят с рейса.

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