Максим Артамонов В Пермском крае из минстроя уволился ещё один заместитель главы ведомства Он курировал строительство соцобъектов и исполнение адресной инвестпрограммы Поделиться Твитнуть

Фото: министерства строительства Пермского края

По информации источника «Нового компаньона», из министерства строительства Пермского края уволился первый заместитель главы ведомства Дмитрий Соловов. Он курировал строительство социальных объектов и исполнение адресной инвестиционной программы.

«Новый компаньон» отправил запрос в краевой минстрой. Ответ пока не поступил.

Дмитрий Соловов окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». С 2016 года Дмитрий Соловов работал заместителем генерального директора ООО «ЭнергоСтройИнжиринг». Он отвечал за общее управление предприятием в сфере проектирования и строительства объектов электроэнергетики. Перед назначением на пост заместителя главы краевого минстроя он работал директором компании «ЭнергоТрансКомплект». В мае 2020 года Соловов трудоустроился в минстрой Прикамья.

Кадровые перестановки в ведомстве начались в январе этого года, когда глава регионального минстроя Андрей Колмогоров покинул свою должность и решил переехать в Москву. С 23 января новым министром строительства Пермского края стал Артём Габдрахманов.

Затем в начале февраля свой пост покинул первый заместитель министра Александр Пономарёв. Он трудоустроился первым заместителем главы администрации Березников и курирует вопросы благоустройства, городского хозяйства и капитального строительства. Место Пономарёва в краевом минстрое 6 марта занял Михаил Сарвилин. Он курирует реализацию национального проекта «Жильё и городская среда» в регионе и координирует работу Корпорации развития Пермского края, в частности, завершение строительства м/р Любимов в Березниках.

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