Елена Синица Артём Габдрахманов вступил в должность и.о. министра строительства Прикамья Сегодня его первый рабочий день Поделиться Твитнуть

Артём Габдрахманов

Константин Долгановский

С сегодняшнего дня, 23 января, Артём Габдрахманов занимает пост и.о. министра строительства Пермского края. Об этом этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минстроя.

Напомним, в ноябре 2021 года Артём Габдрахманов победил в конкурсе на должность главного архитектора Пермского края. Одновременно он занял должность замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона и покинул пост директора ГКУ «Институт регионального и городского планирования», которое возглавлял с 2019 года.

Что касается бывшего главы регионального минстроя Андрея Колмогорова, то, по информации «Нового компаньона», он намерен переехать в Москву. На новую работу в столице устраивается и его супруга Диана Колмогорова, которая в ноябре 2022 года покинула пост директора Благотворительного фонда им. Дягилева — в этой должности её сменила Ангелина Макиенко.

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